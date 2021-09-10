Уникальная мечеть в Гяндже – определение времени по исчезающей тени, минбар без единого гвоздя… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана в рамках проекта "İslam irsimizi tanıyaq" (Познаем наше исламское наследие) представило материал о мечети Шаха Аббаса, сообщает Trend Life.

Мечеть Шаха Аббаса, или Джума мечеть, является одной из самых известных архитектурных достопримечательностей не только Гянджи, но и всего Азербайджана. Это самая большая мечеть в городе, расположенная в самом центре города. Она ведет свою историю с начала XVII века. Была построена в 1606 году по проекту архитектора, зодчего, астронома и везира шаха Аббаса I Великого – Шейха Бахаддина, прямого потомка классика национальной поэзии XII-XIII веков Низами Гянджеви. Именем Шаха Аббаса и была названа мечеть.

Здание выложено в форме куба из традиционного для Гянджи красного кирпича. Толщина сложенных из красного кирпича (глину для кладки замешивали на яичном белке и добавляли молотый известняк) стен мечети местами достигает трех метров.

Мечеть состоит из молельного зала, разделенного на две половины (для мужчин и женщин) большой ширмой, и маленьких смежных комнат. Окна мечети украшают узорные решетки – шебеке. В мечети находится уникальный минбар, изготовленный из разных видов дерева, но при этом без единого гвоздя. Он украшен живописными миниатюрами. Мечеть венчает купол, диаметр которого составляет 17 метров.

Позднее шейх построил рядом Чокяк-хамамы и один из лучших в Азербайджане караван-сараев. Перед массивными воротами мечети когда-то расстилалась базарная площадь, окруженная лавками и вековыми платанами.

Известно, что Шейх Бахаддин был отличным астрономом. Свои знания он применил в строительстве мечети: ровно в полдень исчезает тень, падающая на западную стену строения, что указывало мусульманам на время полуденного намаза. До сих пор гянджинцы проверяют по исчезающей тени время – точность абсолютная. Кстати, он был также известен как ученый-естествоиспытатель и философ, и до наших дней дошли его богословские труды и произведения назидательного содержания. Шейх Бахаддин одним из первых сформулировал теорию об атомах.

При строительстве зодчий руководствовался точным расчетом и хорошим знанием физики. Джума-мечеть в Гяндже благодаря сложному переплетению воздушных каналов и расположению помещений действительно отапливалась одной небольшой печью. Эта удивительная система обогрева действовала вплоть до первых десятилетий XX века.

В 1776 году к зданию мечети были пристроены два минарета. На территории мечети расположена гробница последнего правителя Гянджинского ханства – мавзолей Джавад-хана.

При мечети долгое время функционировало медресе (было разрушено во время советской власти), в котором в своё время преподавал каллиграфию известный азербайджанский поэт и учёный Мирза Шафи Вазех. Одним из его учеников был писатель-просветитель, поэт, философ, один из основоположников национальной драматургии и литературной критики Мирза Фатали Ахундзаде. Мечеть и медресе восстановлены и функционируют. В 2008 году был проведены основательные работы по восстановлению исторического памятника.

(Автор: Вугар Иманов)