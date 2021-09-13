В Венеции представлены работы азербайджанских художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В бывшей церкви Santa Chiara Murano в Венеции представлена видеоинсталляция с произведениями азербайджанских художников, сообщила Trend Life заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Художественные работы демонстрируются на мониторах в непрерывной̆ последовательности в течение двенадцати часов в день. Это работы в таких областях искусства, как живопись, фотография, скульптура, графика, керамика и т.д.

Наряду с произведениями азербайджанских художников, демонстрируются работы авторов из Италии, России, Литвы, Норвегии, Грузии, Казахстана, Турции и других стран.

Работы азербайджанских художников представлены Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова. Авторы этих произведений - Рена Амрахова, Фидан Ким, Роя Гасанова, Сахиб Асадлы, Лейлифар Мусейибова, Гюнай Байларова, Лейла Алиева, Нихад Алиев, Асмар Нариманбекова, Фатима Иманова, Сюзан Исаева и Мелисса Гулиева (Азербайджан), Маскат Кантарбаев, Лидия Дроздова, Игорь Гущин Ольга Бугланова (Казахстан), Камран Музаффер Генджер (Турция), Тамар Миндиашвили-Адамия (Грузия).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)