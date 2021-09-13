88-я страница Арифа Меликова... История и современность

БАКУ /Trend Life/ - 13 сентября 2021 года исполняется 88 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Гейдар Алиев", народного артиста СССР Арифа Меликова.

В этот день увидела свет книга музыковеда Айтен Бахшиевой-Ибрагимовой "Arif Məlikov. Tarix və müasirlik" ("Ариф Меликов. История и современность"), в которую вошли разнообразные статьи о произведениях композитора, воспоминания его учеников, а также многочисленные фотографии и иллюстрации, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Вступительное слово к книге написала секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств Азербайджана Земфира Гафарова.

"Творческое наследие Арифа Меликова составляет весомую часть азербайджанской музыкальной культуры. Ариф Меликов - воспитанник гениального композитора современности Гара Гараева выступил продолжателем традиций своего великого учителя, создавая произведения музыкально совершенные, этически значимые, связанные с национальной историей, литературой, поэзией. Разнообразное в жанровом отношении творчество композитора охватывает восемь симфоний, симфонические поэмы, оркестровые сюиты, вокально-симфонические, камерно-инструментальные сочинения, музыку к кинофильмам и драматическим спектаклям. Особое место среди произведений Арифа Меликова занимают балеты. Поистине мировую славу принес ему балет "Легенда о любви", поставленный на сценах многих стран мира. Долгие годы Ариф Меликов был членом Союза композиторов Азербайджана, входил в состав его правления. И сегодня творческая организация с большим уважением относится к имени выдающегося мастера, чтит его память", - говорится в сообщении.

Ариф Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку. В 1958 году окончил Азербайджанскую консерваторию (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу композиции. Ариф Меликов внес значительный вклад в сокровищницу азербайджанской симфонической и балетной музыки. Композитор является автором таких балетов, как "Легенда о любви", "Сильнее смерти", "Двое на Земле", "Али-баба и 40 разбойников", "Поэма двух сердец", которые ставились на многих сценах мира. Он также является автором сочинений для оркестра, камерных и вокальных произведений, музыки для драматических театральных постановок и кинофильмов.

Ариф Меликов вел активную композиторскую, преподавательскую и общественную деятельность. Он считал, что главное в жизни - это не награды, а воспитание творческой молодежи.

Скончался 9 мая 2019 года.

(Автор: Вугар Иманов)