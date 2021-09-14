Азербайджанец одержал победу на международном конкурсе в Беларуси

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник, художник Камал Гаджиев, проживающий в Беларуси, стал победителем в одной из номинаций пленэра "Образ Родины в изобразительном искусстве" в рамках 25-го Международного творческого форума в Могилевской области, сообщает Trend Life со ссылкой на белорусские СМИ.

В форуме приняли участие художники из Беларуси, России, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана и Египта. Впервые в истории пленэра среди его участников был проведен конкурс в трех номинациях.

Художественная работа "Непокоренная" Камала Гаджиева, представляющего на международном форуме Азербайджан, стала победителем в номинации "Поэтическое воплощение образа".

Камал Гаджиев в 1977–1981 годах учился в Бакинском художественном училище имени Азима Азимзаде, затем - на факультете живописи Санкт-Петербургской Академии художеств им. Репина (1981–1983 годы), на факультете станковой, а позже - монументальной живописи в Белорусском театрально-художественном институте (1984–1990, ныне – Белорусская государственная академия искусств).

В 1991 году стал членом Белорусского союза художников. Занимался преподавательской деятельностью в Белорусской государственной академии искусств и в Белорусском государственном педагогическом институте им. Максима Танка.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)