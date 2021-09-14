Фундамент нового Ренессанса – из Азербайджана в Узбекистан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Азербайджанского национального комитета ИКОМ, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова приняла участие в V Международном конгрессе "Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса", сообщили Trend Life в музее.

Международный конгресс прошел в Ташкенте в рамках Недели культурного наследия Узбекистана. В мероприятии приняли участие более 350 представителей из 46 стран мира. Среди них – ученые, философы, историки, востоковеды, лингвисты, искусствоведы, антропологи, специалисты по рукописям и миниатюрам.

Выступая на мероприятии, Ширин Меликова отметила, что Узбекистан не только сохраняет и развивает свои древние культурные традиции, но и уделяет большое внимание их изучению, пропаганде и интеграции в современное мировое культурное пространство.

На международном мероприятии Ширин Меликова выступила на тему "Опыт Национального музея в сохранении и популяризации культурного наследия Азербайджана". Она проинформировала участников мероприятия о коллекции музея, работе, направленной на ее обогащение, деятельности отдела традиционных технологий, инклюзивных программах и т.д. Было рассказано о многочисленных проектах и мастер-классах, проводимых музеем.

В рамках мероприятия состоялась презентация 50 уникальных книг-альбомов из серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".

За активное участие в работе конгресса Ширин Меликовой был вручен подарочный сертификат на книги.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)