В заповеднике "Гала" пройдет Фестиваль культуры народов России
БАКУ /Trend Life/ - В Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" при организации Русского дома в Баку (Российский информационно-культурный центр) 19 сентября состоится Фестиваль культуры народов России под открытым небом (мозаика языковых культур), сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома.
Фестиваль – это возможность познакомиться с культурой отдельных народов России и посмотреть выступления творческих коллективов.
Его основная задача – пропаганда толерантности и мультикультурализма, духовных и эстетических ценностей, воспитание молодого поколения в духе уважения к национальным культурам и традициям.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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