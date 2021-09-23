От Динары Алиевой с любовью к Учительнице (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Солистка Большого театра России, народная артистка Азербайджана Динара Алиева выступила в "Геликон-опере" на гала-концерте звезд оперного искусства в память о выдающемся педагоге вокала Светлане Нестеренко под названием "Учитель пения".

Светлана Нестеренко (24 марта 1947, Новосибирск – 2 ноября 2020, Москва) являлась заслуженным работником культуры России, членом Международного союза музыкальных деятелей, профессором, вокальным педагогом, заведующей кафедрой сольного пения Академии хорового искусства имени В. С. Попова, педагогом Молодежной оперной программы и оперной труппы Большого театра.

Динара Алиева прибыла в Москву всего на один день – ради вечера в память о своем преподавателе прервала гастроли в Германии. Со Светланой Нестеренко солистка Большого театра занималась 15 лет. Именно с ней разучила практически весь основной репертуар – почти три десятка партий.

"Она сама по себе была настолько светлым человеком, что ее присутствие даже перед каждым моим выступлением, если она приходила, создавало такую атмосферу спокойствия", – говорит Динара Алиева.

Профессионализм Светланы Нестеренко ценили многие мастера мира. За полвека она воспитала немало оперных певцов, а ее учеников мир знает как вокалистов эталонного исполнения.

В одном из своих интервью в 2017 году Светлана Нестеренко рассказала о любимой ученице Динаре Алиевой:

"Динара пришла ко мне 10 лет назад. У нее от природы очень красивый голос. Она мне очень понравилась тем, что невероятно музыкальна - с этим надо родиться. И она имела хорошее музыкальное образование - училась у одной из лучших азербайджанских певиц Хураман Гасымовой. За 10 лет Динара выросла просто в великолепную певицу, потому что она невероятно работоспособная, очень актерски одаренная. У нее есть чувство сцены, она очень хорошо музыкально передает чувства своих героинь. Ее любят все дирижеры. Виктор Сергеевич Попов - самый первый дирижер, который просто в нее влюбился и оценил, когда мы только-только начали с ней заниматься. Тогда он спросил: "Есть ли у вас певица, которая сможет спеть в "Реквиеме" Верди партию сопрано?". Он ее послушал, долго с ней занимался и был от нее в восторге. Виктор Сергеевич первый сказал, что она будет великой певицей. Динара - одна из моих любимых учениц. Я считаю ее невероятно одаренной".

И оценила организаторскую деятельность Динары Алиевой в Opera Art: "Динара показывает московской публике совершенно новые имена. Например, на прошлой Opera Art были молодые азербайджанские певцы. Это были потрясающие, выдающиеся голоса. А второй фестиваль - совершенно уникальный. Динаре удалось привлечь такое количество великолепных певцов! Вообще Динара старается привозить те оперы, которые в России редко исполняются, и очень хороших певцов. Она говорит, что очень бы хотела этот фестиваль сделать в Баку. Я думаю, это было бы интересно и бакинским слушателям, тем более что Баку - очень музыкальный город".

(Автор: Вугар Иманов)