Композитор из Италии представила произведение в память о шехидах Карабахской войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Композитор и пианист из Италии, наша соотечественница Кямаля Ализаде представила композицию "Yaddaş" (Memory) в память о шехидах двух Карабахских войн и приуроченную ко Дню памяти в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Композиция создана на слова великого азербайджанского поэта и драматурга, лауреата Госпремий СССР, народного поэта Самеда Вургуна и исполнена Севиндж Агасиевой.

Отметим, что Кямаля Ализаде с отличием окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли (класс Арифа Меликова). С 2006 года училась в городе Модена (Италия) в Istituto Superiore di Studi Musicali, преподаватель музыки в Oxbridge Academy. Является лауреатом международных конкурсов, автором симфонической и камерной музыки. Ее произведения исполнялись в Италии, Нидерландах, Новой Зеландии, США, Китае, Японии и других странах. Выступая с сольными концертами за рубежом, пропагандировала национальную музыку. Кямаля Ализаде замужем за итальянским композитором, гитаристом и музыковедом Стефано Мускаритоло. Вместе с супругом она в качестве художественного руководителя и координатора реализовала многочисленные проекты как в Азербайджане, так и за рубежом.

Напомним, что 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию. В результате Отечественной войны Азербайджана, продолжавшейся 44 дня, были освобождены территории страны, которые 30 лет находились под армянской оккупацией. В знак глубокого уважения к памяти солдат и офицеров, героически сражавшихся в Отечественной войне Азербайджана и, отдав жизнь за Родину, поднявших азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации территориях страны, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года было принято решение ежегодно отмечать 27 сентября как День памяти.

(Автор: Вугар Иманов)