В Азербайджане пройдет фестиваль "Есенинская осень"

БАКУ /Trend Life/ - Русский дом в Баку (Российский информационно-культурный центр) проведет фестиваль "Есенинская осень", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Мероприятие будет посвящено великому русскому поэту Сергею Есенину. Фестиваль пройдет 3 октября в Мемориальном доме-музее Сергея Есенина на территории Мардаканского дендрария Национальной академии наук Азербайджана.

Гости мероприятия смогут узнать много нового о творчестве Сергея Есенина, его периоде жизни, связанном с Баку, послушать стихи поэта.

Отметим, что среди мест, повлиявших на жизнь и творчество великого русского поэта Сергея Есенина, особое место занимает город Баку и его курортный пригород - поселок Мардакан. Первый приезд Есенина в Баку состоялся в августе 1920 года. Именно здесь, в Баку, Есенин завершил поэму "Сорокоуст", которая является важным, этапным произведением в его творчестве.

"Не могу долго жить без Баку и бакинцев, - признавался Есенин друзьям. - Опять приехал к вам". Последнее и самое продолжительное пребывание поэта на гостеприимной азербайджанской земле пришлось на конец июля - начало сентября 1925 года. Вместе с супругой Софьей Толстой Есенин поселился в Мардакане на служебной даче своего друга. Бывшая летняя резиденция нефтяного миллионера Муртузы Мухтарова с ее оригинальной системой сообщающихся колодцев и бассейнов, уникальными архитектурными сооружениями, экзотическими растениями и животными казалась настоящим райским уголком среди безводной солончаковой степи Апшерона. Здесь поэт ненадолго обрел покой и умиротворение.

Здесь для Есенина была создана "иллюзия Персии" - страны-сказки, ласкового и шафранного края. В Мардакане Есенин завершил свой знаменитый цикл "Персидские мотивы".

Сегодня на месте бывшей дачи Муртузы Мухтарова находится Мардаканский дендрарий Национальной академии наук Азербайджана. А на территории дендрария в небольшом трехкомнатном павильоне располагается Дом-музей Сергея Есенина.

Отметим, что посещение фестиваля "Есенинская осень" возможно только при наличии COVID-паспорта или сертификата об иммунитете.

(Автор: Джани Бабаева)