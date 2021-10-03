В Мардакяне прошел фестиваль "Есенинская осень" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Мемориальном доме-музее Сергея Есенина на территории Мардакянского дендрария Национальной академии наук Азербайджана прошел традиционный фестиваль "Есенинская осень", организованный Русским домом в Баку (Российский информационно-культурный центр), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, деятели культуры и искусства, любители поэзии, школьники и студенты, представители творческой молодежи.

С приветственными речами выступили посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, которые отметили важность проведения фестиваля в деле дальнейшего развития культурных и дружеских связей между народами Азербайджана и России. Завотделом "Международные отношения и музеи мира" Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, доктор философии по культурологии Наиля Алиева рассказала о творчестве поэта.

Среди мест, повлиявших на жизнь и творчество великого русского поэта Сергея Есенина, особое место занимает город Баку и его курортный пригород - поселок Мардакян. Первый приезд Есенина в Баку состоялся в августе 1920 года. Именно в Баку Есенин завершил поэму "Сорокоуст", которая является важным произведением в его творчестве.

"Не могу долго жить без Баку и бакинцев. Опять приехал к вам", - признавался Есенин друзьям. Последнее и самое продолжительное пребывание поэта на гостеприимной азербайджанской земле пришлось на конец июля-начало сентября 1925 года. Вместе с супругой Софьей Толстой Есенин поселился в Мардакяне на служебной даче своего друга. Бывшая летняя резиденция нефтяного миллионера Муртузы Мухтарова с ее оригинальной системой сообщающихся колодцев и бассейнов, уникальными архитектурными сооружениями, экзотическими растениями и животными казалась настоящим райским уголком среди безводной солончаковой степи Абшерона. Здесь поэт ненадолго обрел покой и умиротворение. Здесь для Есенина была создана "иллюзия Персии" - страны-сказки, ласкового и шафранного края. В Мардакяне Есенин завершил свой знаменитый цикл "Персидские мотивы". Сегодня на месте бывшей дачи Муртузы Мухтарова находится Мардакянский дендрарий Национальной академии наук Азербайджана. А на территории дендрария в трехкомнатном павильоне располагается Дом-музей Сергея Есенина.

Член союза писателей России, поэт, наш соотечественник Эльдар Ахадов прочитал стихотворение Сергея Есенина "Прощай, Баку", а также посвящение поэту собственного сочинения. Политолог-публицист, автор книг и научных исследований в области русской литературы Рейхан Мирзазаде рассказала о своих книгах о Есенине, презентовала их Дому-музею Сергея Есенина. С творческими номерами, танцами, песнями и чтением стихов выступили ученики и преподаватели школ, студенты вузов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)