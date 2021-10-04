Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО)

Культура 4 октября 2021 15:57 (UTC+04:00)
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров CinemaPlus возобновила свою деятельность, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Согласно постановлению Оперативного штаба при Кабмине, с 1 октября 2021 года возобновлена работа культурных объектов (включая концертные залы), а также конференц-залов, кинотеатров, театров с условием заполнения не более 50% от общей вместимости.

В связи с этим кинотеатр премиум-класса CinemaPlus, расположенный в торговом центре Gənclik Mall, решил встретить своих зрителей приятным сюрпризом и организовал музыкальный фестиваль. Фойе кинотеатра было празднично украшено. Вечер открыла инструментальная группа Merry Band.

Под музыкальное сопровождение аниматоры в образе киногероев (руководитель группы Татьяна Доливец) прошлись по торговому центру, даря посетителям улыбки и хорошее настроение.

Завершил праздник камерный оркестр Avanqard, исполнивший известные песни из знаменитых фильмов и мультфильмов.

Гости и зрители с большим удовольствием присоединились к празднику, а CinemaPlus, не нарушая своих традиций, в очередной раз провел очень яркий фестиваль.

Отметим, что в сети кинотеатров CinemaPlus в октябре состоятся показы таких ожидаемых премьер, как "Не время умирать", "Веном 2", "Дюна", "Семейка Аддамс: Горящий тур", "Хэллоуин убивает", "Неисправимый Рон".

CinemaPlus – это сеть кинотеатров, которая имеет цифровые проекционные системы с высоким разрешением и возможностью показа 3D-контента. Высококачественные киноэкраны, технологии повышенной яркости и четкости изображения Enhanced 4KBarco позволяют показывать кинофильмы в наилучшем качестве. Кроме того, CinemaPlus впервые в Азербайджане применил мировую систему Dolby Atmos. В сеть кинотеатров CinemaPlus входит 10 кинотеатров, свыше 50 экранов и более 5 000 посадочных мест.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ярко и незабываемо – CinemaPlus отметил открытие кинотеатров (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
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