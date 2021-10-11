В Гяндже отметили 880-летие Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже состоялось очередное общегородское мероприятие в рамках Года Низами Гянджеви, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Мероприятие прошло при поддержке Исполнительной власти города Гянджа и при организации Гянджинского регионального управления культуры, Главного управления молодежи и спорта города Гянджа и Управления образования города Гянджа.

До начала мероприятия, в котором приняли участие первый заместитель главы Исполнительной власти города Гянджа Самед Томуев, генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк, депутаты Милли Меджлиса (парламент) Пярвин Керимзаде и Мушвиг Джафаров, а также руководители ведомств, предприятий и организаций, состоялось посещение памятника гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви и возложение цветов.

Мероприятие было открыто демонстрацией литературно-художественной композиции "Хамсе" Гянджинского государственного драматического театра. Затем состоялись выступления ансамбля старинных национальных музыкальных инструментов "Ozan", ритм-группы "Xəmsə", Государственного ансамбля песни и танца "Göygöl", музыкального коллектива "Gəncə qönçələri" и других.

Была представлена экспозиция изделий ручной работы, созданных воспитанниками детских художественных школ и школ искусств города Гянджа и Центром развития детей и юношества.

В отделении "Gəncə sənətkarları" демонстрировались работы, выполненные в технике росписи по керамике, резьбы по дереву и другие. Коллектив Гянджинского государственного кукольного театра представил постановку "Xeyir və Şər" ("Добро и зло").

Также были просмотрены выступления гянджинских спортсменов по шахматам, тяжелой атлетике, борьбе и другим видам спорта.

В общегородском мероприятии, посвященном 880-летию со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви, приняли участие коллективы Дома культуры имени Ашуга Шамшира Кяльбаджарского района и Детской музыкальной школы села Саркар Самухского района.

Также перед Гянджинской государственной филармонией была представлена концертная программа.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)