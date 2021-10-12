Баку станет центром обсуждения политики коллекционирования в музеях

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 13-15 октября состоится конференция "Изменение политики коллекционирования в музеях: потребность в лидерстве и социальной ответственности", сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского национального музея ковра.

Мероприятие будет организовано Азербайджанским национальным комитетом Международного совета музеев (ICOM), Международным комитетом музейного менеджмента (INTERCOM) и Международным комитетом этнографических музеев и коллекций (ICME) при поддержке министерства культуры Азербайджана и Азербайджанского национального музея ковра.

Открытие конференции в гибридном формате (прямое и онлайн-участие) состоится 13 октября в 10:00 в Азербайджанском национальном музее ковра.

В конференции примут участие десять экспертов из Азербайджана, России, Словении, Хорватии, Германии, Румынии и Нидерландов, а также председатели международных комитетов. Кроме того, до 100 зарубежных и местных музейных работников присоединятся к конференции в онлайн-формате.

На трехдневной конференции выступят 23 докладчика на темы "Деколонизация музеев: возвращение культурных ценностей на историческую родину и преодоление негативных последствий колониального периода", "Музеи и этнотуризм" и "Управление музеями в современный период".

В рамках конференции также запланирована культурная программа для гостей. Наряду с Азербайджанским национальным музеем ковра, они посетят Музейный центр "Ичеришехер", Центр Гейдара Алиева, Азербайджанский национальный музей искусств и Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук.

(Автор: Джани Бабаева)