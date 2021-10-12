На конкурс "Mənim düşüncəm-2021" прислано более тысячи работ

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане завершился прием работ на художественный конкурс среди детей и подростков "Mənim düşüncəm-2021" (Мои мысли), сообщили Trend Life организаторы.

Конкурс, который проводится в рамках "Года Низами Гянджеви", организован Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, министерства образования, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Объединения художников Нахчыванской АР.

"На конкурс было прислано более 1 000 работ из Баку и регионов страны, от различных творческих студий и художественных кружков. Конкурс проходит по трем возрастным категориям: до 11 лет, с 11 до 16 лет, с 16 лет до 21 года. Желающие принять участие должны были опубликовать фотографию своей работы в группе Центра искусств "Хатаи" в соцсети Facebook https://www.facebook.com/groups/144172178999749/?ref=share до 10 октября 2021 года, указав свои данные, место обучения и название произведения, а также контактный номер телефона. Каждый участник мог представить на конкурс не более двух работ. Тема работ свободная, художники должны были отразить в произведениях свои чувства, интересы, рассуждения. Участие могли принять и иностранные граждане", - говорится в сообщении.

В связи с пандемией конкурс будет продолжен онлайн. С первичными результатами можно ознакомиться на указанной выше странице. В рамках проекта пройдет онлайн-выставка и опубликован каталог, отмечены самые активные творческие и образовательные центры. Не согласные с решением жюри (учитель, родитель или участник) могут обратиться в течение 3 дней с соответствующим письмом на электронный адрес [email protected].

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)