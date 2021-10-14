В Баку стартовал "Фестиваль света. Низами Гянджеви" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие аудиовизуального проекта "Фестиваль света. Низами Гянджеви" ("İşıq festivalı. Nizami Gəncəvi"), сообщает Trend Life.

Фестиваль представлен в формате 3D-проекции. В день открытия на фасаде здания Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви в аудиовизуальной проекции были воссозданы миниатюры по мотивам "Хамсе" великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. На мероприятии министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что в Азербайджане 2021 год объявлен "Годом Низами Гянджеви".

"Мы провели ряд мероприятий. Фестиваль проводится с целью привлечения еще большего общественного интереса к поэтическому и философскому наследию Низами Гянджеви", - сказал он.

Задачи фестиваля - посредством миниатюр по мотивам "Хамсе", хранящимся в библиотеках, музеях и архивах зарубежных стран, в том числе в Российской национальной библиотеке, музейной библиотеке дворца Топкапы, Музее Фицуильяма при Кембриджском университете, Гарвардском художественном музее, привлечь внимание мировой общественности к творчеству Низами Гянджеви, отразив его в визуальном изображении.

На фестивале, который проходит с 14 по 17 октября, аудиовизуальные проекции, наряду с Национальным музеем азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, также будут представлены и на Девичьей Башне. Ознакомиться с аудиовизуальными проекциями в фестивальные дни можно с 20:00. Они демонстрируются с интервалом в 10 минут.

"Фестиваль света. Низами Гянджеви" проходит при организации министерства культуры и ряда государственных учреждений.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)