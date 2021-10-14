В Азербайджане пройдет Неделя творчества Низами Гянджеви
БАКУ /Trend Life/ - До окончания 2021 года министерство культуры Азербайджана планирует провести Неделю, посвященную творчеству Низами Гянджеви.
Об этом, как сообщает в четверг Trend Life, сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов на открытии аудиовизуального проекта "Фестиваль света. Низами Гянджеви" ("İşıq festivalı. Nizami Gəncəvi"). По словам министра, планируется реализовать данное мероприятие к концу ноября.
Намечено проведение международного фестиваля литературы, организации музыкальных программ и т.д. Напомним, что в 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви. В Азербайджане 2021 год объявлен "Годом Низами Гянджеви".
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)
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