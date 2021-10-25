В Баку впервые прозвучали жемчужины классического музыкального искусства

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел концерт Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением народного артиста Фахраддина Керимова, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Перед началом концерта музыковед, доктор философии по искусствоведению Саадят Тахмиразгызы рассказала о произведениях, которые на нем прозвучат.

Представленная программа вызвала необычайный интерес зрителей, и концерт прошел с аншлагом. На нем были исполнены произведения композиторов разных стран и времен, каждое из которых является музыкальной жемчужиной – Intermesso Антона Брукнера, Visions fugitives Сергея Прокофьева, Serenada Виктора Херберта, Intermezzi Goldoniani Марко Энрико Босси.

Все эти произведения исполнялись в Баку впервые. На концерте также прозвучала композиция Rəqs Фирангиз Ализаде. Она была написана по заказу прославленного американского квартета Kronos для большого проекта "Современный репертуар струнных квартетов "50 for Future".

"Премьера сочинения состоялась в 2019 году в Сан-Франциско. Оно сотни раз прозвучало по всему миру, в том числе на международном музыкальном фестивале в Шеки. Публика с восторгом приняла это произведение известного композитора, удостоив его овациями", - говорится в сообщении.

Слушатели своими аплодисментами долго не отпускали со сцены оркестр и маэстро Фахраддина Керимова.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)