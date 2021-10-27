Из Вильнюса в Баку - в Госфильмофонд переданы уникальные снимки Тогрула Нариманбекова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонд Азербайджана переданы негативы уникальных фотографий, отражающих жизнь и деятельность видного представителя азербайджанского искусства, народного художника СССР и Азербайджана, обладателя высших государственных наград нашей страны - орденов "Истиглал" и "Шараф" Тогрула Нариманбекова. Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

Более 20 уникальных негативов переданы из частного архива в Вильнюсе (Литва). Они пополнят созданный 11 лет назад в Госфильмофонде личный архивный фонд Тогрула Нариманбекова.

Тогрул Нариманбеков – видный представитель азербайджанского искусства живописи, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджанской Республики, народный художник, обладатель высших наград независимого Азербайджана - орденов "Истиглал" и "Шараф". Родился в Баку седьмого августа 1930 года.

Написанные Тогрулом Нариманбековым картины в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, являясь ценными произведениями современной азербайджанской живописи, успешно демонстрируются в престижных выставочных залах, художественных галереях и музеях искусств, хранятся в музеях различных государств и частных коллекциях.

Большую роль в развитии Тогрула Нариманбекова как большого мастера сыграли богатые традиции азербайджанского искусства, образцы старинной миниатюры и ковроткачества. Творческий путь художника занимает исключительное место в летописи национальной культуры и составляет одну из ярких страниц истории живописи.

Тогрул Нариманбеков скончался второго июня 2013 года. Он похоронен в Париже, на центральном кладбище Пасси.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)