В Азербайджане определились победители международного фестиваля "Эхо мугама Востока 2"

БАКУ /Trend Life/ - Определились победители фестиваля "Эхо мугама Востока 2" (Şərqin Muğam Sədası), организованного платформой Azərbaycan Mədəniyyəti и Домом молодежи Сумгайыта, сообщили Trend Life организаторы.

Руководитель Türk Portal Метин Йылдырым, основатель Ассоциации выпускников вузов Азербайджана и Пакистана Гайсер Навваб, иранский музыковед Сара Фарадж Важари, директор Дома молодежи Сумгайыта Наргиз Нагиева, представительница Института фольклора Нигяр Имамалиева и другие рассказали о важности реализации проекта, который направлен на пропаганду древнего наследия мугама среди молодежи и зарубежной общественности. Выступления с помощью платформы Zoom проходили на азербайджанском и английском языках.

Победителями Эхо мугама Востока 2" были признаны: Улькер Оруджова, которая исполнила "Azərbaycan", "Yaşa Mənim Xalqım", Сабина Аббасова - "Azərbaycan qızıyam" и "Şuşanın dağları", Русиф Абдуллаев - "Xudayar təsnifi" и "Külək məni yaralama", Мухаммед Сафаров - "Qarabağ şikəstəsi" и "Xudayar təsnifi", Сархан Алиев - "Könlüm quşu qanad çalmaz" и Новруз Гасымов - "Azərbaycanım" и "Azərbaycan oğluyam"

Азербайджанский мугам является шедевром сокровищницы мировой музыкальной культуры, включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008). 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)