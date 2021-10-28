В Баку пройдет фестиваль спектаклей "Победитель - Азербайджан"

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и Союза театральных деятелей со 2 по 5 ноября состоится фестиваль спектаклей "QALİB OLAN AZƏRBAYCAN" ("Победитель - Азербайджан"), посвященный первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в Союзе.

Основная цель проведения фестиваля – увеличение количества драматургических постановок, отражающих отвагу и героизм азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, славный путь к Победе.

В рамках фестиваля будут показаны следующие спектакли: 2 ноября - "İnanıram" ("Верю", автор – Ульвия Гейдарова, режиссер – Эмиль Аскеров); 3 ноября - "Cənnətə bilet" ("Билет в рай", автор и режиссер – Ильхама Ахмедова); 4 ноября - "Xoşbəxtliyin dəyəri" ("Ценность счастья", автор – Сахиб Мамедов, Рауля Турккан), 5 ноября – "Çingiz dastanı" ("Эпос Чингиза", автор – заслуженный деятель искусств Абдулла Гурбани, режиссер – заслуженный работник культуры Фаиг Гардашов).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)