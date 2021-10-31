В Баку состоялась премьера фильма Fulya (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялся премьерный показ документального фильма Fulya совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и турецкой компании Dada Yapım, сообщает Trend Life.

На мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджана Анар Керимов, общественные деятели, известные представители культуры и искусства. Кинокартина рассказывает о работе представителей турецких СМИ - журналистки Фульи Озтюрк и оператора Халила Кахрамана, освещавших события 44-дневной Отечественной войны.

Турецкая журналистка сыграла значимую роль в информировании мирового сообщества о событиях войны. В презентации фильма приняли участие творческий коллектив и герои киноленты - Фулья Озтюрк и Халил Кахраман. На мероприятии заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов отметил, что проект фильма Fulya - один из победителей конкурса кинопроектов для короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов Böyük Qayıdış ("Великое возвращение"), проведенного министерством культуры Азербайджана. Далее зрителям был представлен творческий коллектив фильма.

В своем выступлении Фулья Озтюрк отметила, что она вместе со своим коллегой - оператором Халилом Кахраманом бок о бок работала во время войны: "Мы стали свидетелями очень тяжелых, сложных событий...".

Озтюрк подчеркнула, что создание данного фильма очень важно с точки зрения освещения истории Карабахской войны, а также донесения до мировой общественности о ракетных ударах вооруженных сил Армении по мирному населению Гянджи, Барды и других городов и районов вне зоны боевых действий.

Турецкая журналистка рассказала, как была очевидцем масштабных провокаций вооруженных сил Армении во время 44-дневной Отечественной войны, преступлений, совершенных против азербайджанского мирного населения. В результате этих провокаций погибли и пострадали мирные жители, среди которых и дети.

Далее состоялся показ кинофильма. В период 44-дневной Отечественной войны Озтюрк находилась в самых горячих точках. В ночь ракетного удара по Гяндже она вышла в эфир и первой рассказала миру об ужасах случившегося. Потом был удар по Барде… И новые жертвы среди мирного населения… У Фульи Озтюрк множество воспоминаний о войне, о которых она рассказывает в фильме. Съемки картины прошли в июле нынешнего года в Гяндже, Барде, Тертере и Баку. Режиссеры картины - Айкут Ташкын и Таир Таирович, оператор-постановщик – Дженгизхан Дурмаз, продюсеры - Озджан Дада и Фариз Ахмедов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)