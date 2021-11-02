Грузинская джазовая исполнительница Ирина Эбралидзе провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли прошел мастер-класс по джазовым стандартам преподавателя эстрадно-джазового факультета Тбилисского государственного университета, исполнительницы и композитора, доктора философии Ирины Эбралидзе, сообщает Trend Life.

Мастер-класс был организован онлайн в рамках музыкального проекта Jazzery Voices - серии мероприятий, посвященных 100-летию БМА. На открытии доцент кафедры "Теории музыки" БМА, доктор философии по искусствоведению Туран Мамедалиева рассказала о Jazzery Voices, который направлен на выявление талантливой молодежи и творческого роста.

Мастер-класс для студентов БМА, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и Сумгайытского музыкального колледжа прошел под аккомпанемент лауреата международных джазовых фестивалей Афгана Расула.

Ирина Эбралидзе отметила сильные стороны исполнителей и указала на моменты для творческого развития, дала свои советы.

Jazzery Voices проходит с 26 октября по 6 ноября. В рамках музыкального проекта, реализуемого по инициативе министерства культуры, организованы концерты джазовых музыкантов, международная научно-творческая конференция "Вопросы джазового искусства в Азербайджане", мастер-классы по джазовому исполнению и исследовательские семинары. Мероприятия Jazzery Voices организованы в Международном центре мугама, Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Зале имени Гара Гараева БМА.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)