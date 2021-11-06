250 жемчужин Карабаха показали в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку открылась выставка "Жемчужина культуры – Карабах" (Mədəniyyətimizin incisi – Qarabağ), посвященная первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life. Экспозиция организована при поддержке министерства культуры Азербайджана.

На открытии присутствовали видные общественные деятели, известные представители культуры, искусства и науки.

Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

На вечере заслуженный артист Тайяр Байрамов исполнил композицию Can Qarabağ.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Анар Керимов проинформировал присутствующих о серии мероприятий, проводимых в рамках "Недели Победы" (Zəfər həftəsi).

Было подчеркнуто, что экспозиция "Жемчужина культуры – Карабах" также входит в эту серию мероприятий. Основная задача выставки – еще раз продемонстрировать, насколько Карабах является древней землей.

Отметим, что на выставке представлены экспонаты из фондов Азербайджанского национального музея искусств, Государственного музея музыкальной культуры, Азербайджанского государственного музея театра имени Джафара Джаббарлы, Дома-музея Узеира Гаджибейли, Мемориального музея имени Бюльбюля и Квартиры-музея Ниязи.

На выставке "Жемчужина культуры – Карабах" экспонируются не только художественные произведения, посвященные этому уникальному уголку азербайджанской земли. Здесь представлены документальные свидетельства огромного вклада карабахских композиторов, исполнителей и музыкантов в культурное наследие Азербайджана.

Сама экспозиция выставки выстроена таким образом, чтобы посетители смогли прочувствовать и погрузиться в атмосферу, в которой рождались, жили и творили великие личности Карабаха.

В экспозиции выставки представлены карабахские ковры и ковровые изделия, художественные вышивки, национальная одежда, предметы быта.

Рукописи Хуршидбану Натаван, рисунки усты Гамбара Карабаги и Мир Мохсун Навваба, личные вещи Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, Ниязи и многочисленные фотографии, отражающие жизнь и творчество этих мастеров, занимают важное место на выставке.

Скрипка Узеира Гаджибейли, перламутровый тар Гурбана Пиримова, гавал Хана Шушинского, внесших вклад в обогащение музыкальной культуры, привнесли особые краски в палитру экспозиции.

Также здесь представлены художественные пейзажи, отражающие неповторимую красоту Карабаха, портреты Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли, Ниязи, Бюльбюля, Ильяса Эфендиева, Шамси Бадалбейли, Фархада Бадалбейли, в том числе портреты внесшего огромный вклад в развитие Карабахского ханства политического и общественного деятеля, поэта Моллы Панаха Вагифа.

Около 250 жемчужин Карабаха предстают перед зрителями на вернисаже.

Выставка продлится до 31 января 2022 года. Вход - свободный.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)