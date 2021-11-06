Бакинская русдрама представит моноспектакль "Моя война!"
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна 8 ноября в 19.00 будет представлен моноспектакль народной артистки Азербайджана Александры Никушиной "Моя война!", сообщили Trend Life в театре.
Спектакль посвящен первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.
Режиссером-постановщиком спектакля является народный артист Азербайджана Александр Шаровский.
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