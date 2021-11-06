В Баку подвели итоги фестиваля спектаклей "Победитель - Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку подведены итоги фестиваля спектаклей "QALİB OLAN AZƏRBAYCAN" ("Победитель - Азербайджан"), посвященного первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в Союзе театральных деятелей Азербайджана.

Основная цель фестиваля, проводимого при организации министерства культуры Азербайджана и Союза театральных деятелей, – увеличение количества драматургических постановок, отражающих отвагу и героизм азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Из 11 спектаклей, представленных на фестиваль, решением жюри были выбраны четыре постановки. В рамках проекта эти четыре спектакля были продемонстрированы на сцене Союза театральных деятелей и сцене Аббаса Мирзы Шарифзаде Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

В заключительный фестивальный день участникам были вручены дипломы.

По итогам фестиваля I место никому присуждено не было. II место заняла постановка Азербайджанского государственного академического национального драматического театра "İnanıram" ("Верю", автор – Ульвия Гейдарова, режиссер – Эмиль Аскеров), III место – "Xoşbəxtliyin dəyəri" ("Цена счастья", автор – Сахиб Мамедов, режиссер - Рауля Турккан).

Специального диплома жюри удостоен спектакль Бакинского детского и юношеского театра "Cənnətə bilet" ("Билет в рай", автор и режиссер – Ильхама Ахмедова) и постановка Гусарского государственного лезгинского драматического театра "Çingiz dastanı" ("Эпос Чингиза", автор – заслуженный деятель искусств Абдулла Гурбани, режиссер – заслуженный работник культуры Фаиг Гардашов).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)