Как в детской филармонии в Баку отметили День Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная детская филармония при поддержке министерства культуры представила концертную программу "Şanlı Qələbə" (Славная Победа), посвященную первой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной войне, которая будет отмечаться 8 ноября, сообщает Trend Life.

Сначала прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны. Директор детской филармонии, заслуженный деятель искусств Диляра Алиева, выступая на открытии, отметила, что год назад азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим ВС, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым разгромила агрессоров, восстановив после почти 30-летней армянской оккупации территориальную целостность азербайджанского государства.

В концертной программе, представленной для семей шехидов и ветеранов Отечественной войны Азербайджана, приняли участие ансамбль народных инструментов "Sədəf", детский хор "Şəms", танцевальные коллективы, солисты детского музыкального театра, вокальных и инструментальных классов, было показано театрализованное представление "Дорога, ведущая в Карабах". Также прозвучали азербайджанские народные песни и патриотические композиции.

(Автор: Вугар Иманов)