Джаз говорит о Победе – праздничный осенний вечер в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел гала-концерт цикла мероприятий Jazzery Voices (Голос джаза), реализованного по инициативе Министерства культуры в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

В заключительный день Jazzery Voices зрителям была представлена праздничная концертная программа под названием Jazz says Victory (Джаз говорит о Победе), посвященная первой годовщине Дня Победы в Отечественной войне.

На открытии вечера министр культуры Анар Керимов отметил важность реализации проекта, в рамках которого были представлены интересные концертные концерты программы молодых и известных джазовых музыкантов, организованы международная научно-творческая конференция "Вопросы джазового искусства в Азербайджане", мастер-классы по джазовому исполнению и исследовательские семинары.

Ведущий вечера, заслуженный работник культуры, знаток джаза Рахиб Азери рассказал об истории Бакинской музыкальной академии, о его роли и воспитанниках в развитии джазового искусства в стране.

В концертной программе с авторскими и джазовыми импровизациями выступили коллективы - Baku Brass Bing Band при Государственном оркестре духовых инструментов под руководством заслуженного деятеля искусств, дирижера Алибабы Рзаева, Bakustik caz народного артиста Салмана Гамбарова, Bakuba Band, Forward Azerbaijan Ниджата Асланова, квартет Афшина Ализаде и группа Арслана Новрасли.

Мероприятия Jazzery Voices были организованы с 26 октября по 6 ноября в Международном центре мугама, Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Зале имени Гара Гараева БМА.

(Автор: Вугар Иманов)