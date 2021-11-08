Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО)

Культура 8 ноября 2021 15:45 (UTC+04:00)
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета прошел показ оперы "Вагиф" азербайджанского композитора Рамиза Мустафаева, сообщает Trend Life.

Показ спектакля посвящен 120-летию со дня рождения видного азербайджанского ханенде, народного артиста республики Хана Шушинского.

Заглавную партию в постановке исполнил заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов. По словам вокалиста, для него большая честь воплотить на театральной сцене образ Вагифа.

"Моя любовь, восхищение и привязанность к опере "Вагиф" зародились много лет назад, когда, еще будучи ребенком, я слушал исполнение в этом спектакле нашего известного вокалиста, народного артиста СССР Лютфияра Иманова", - подчеркнул он.

В основу сюжета легла одноименная поэма Самеда Вургуна, повествующая о драматической судьбе азербайджанского поэта и общественного деятеля XVIII века Моллы Панаха Вагифа.

Спектакль вызвал большой интерес у зрительской аудитории. А поистине звездный состав солистов-вокалистов - народный артист Азербайджана Али Аскеров (партия Везиря), заслуженные артисты Рамиль Гасымов (партия Вагифа), Фарида Мамедова (партия Хураман), Фарид Алиев (партия Каджара), Джахангир Гурбанов (партия Эльдара), Эльнур Зейналов (партия Ханенде), Турал Агасиев (партия Алибека), а также солисты Талех Яхъяев (партия Ибрагим хана), Айтен Магеррамова (партия Старухи), Рза Хосровзаде (партия Видади), Зумруд Давудова (партия Гюльнар) обеспечил невероятный успех спектаклю.

Оперой дирижировал главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, главным хормейстером - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, художником-постановщиком - заслуженный работник культуры Юсиф Бабаев.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Image
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Драматическую судьбу Моллы Панаха Вагифа показали на оперной сцене (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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