Музыкант из Британии создал потрясающий синтез "Карабах шикестеси" и хита группы Queen "We Will Rock You" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Музыкант, композитор, актер и преподаватель музыки из Лондона, наш соотечественник Эмин Меджнунбейли (MACBAYLI) представил клип, в котором потрясающим образом синтезировал мугам "Карабах шикестеси" и хита легендарной группы Queen "We Will Rock You", сообщает Trend Life. Проект реализован при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В записи композции приняли участие музыканты Азербайджана и Великобритании – Джаббар Пашазаде (тар), Расим Фарзалиев (кяманча), Джон Лумс (харди-гарди), Фрузина Ракоци (волынка) и Моэ (репер).

По телефону из Лондона Эмин Меджнунбейли рассказал Trend Life о создании проекта.

"Победа азербайджанского народа в Отечественной войне подняла дух всех азербайджанцев, включая и тех, кто проживает за рубежом! На протяжении многих лет я стараюсь пропагандировать национальную культуру за рубежом, и в этот раз решил внести свою лепту в создание композиции, посвященной Великой Победе. Поэтому, с учетом своего опыта, я подготовил проект – создал клип на основе музыкальной (инструментальной) аранжировки мотивной темы "Qarabağ Şikəstəsi" с включением в нее темы из знаменитой композиции "We will rock you" из репертуара легендарной британской группы Queen. Проект представлен как синтез азербайджанского фольклорного начала в популярном сегодня в Европе рок- электронном звучании и основных ритмических структур композиции "We will rock you"", - отметил Эмин.

По его словам, азербайджанская народная музыка имеет свою харизматичность и не простую лидирующую, а такую тонкость, как умение находиться в гармонии с абсолютно другой по своему колориту музыкой.

"В проекте были использованы такие фольклорные инструменты как Bagpipe и Hurdy-Gurdy, которые создали уникальную гармонию с нашими национальными инструментами - таром и кяманчой. Сценарий видеопроекта обсуждался с режиссером Хабибом Джабраиловым и экспертом Госкомитета Теймуром Атаевым, за что приношу им освою благодарность .Тематика клипа - это синтез, который нужно рассматривать через призму британо- азербайджанских культурных отношений, успешное развитие двухстронних отношений во всех сферах. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех соотечественников, в том числе, проживающих за рубежом, с Великой Победой, и пожелать скорейшего восстановления и возрождения освобождённых от оккупации территорий", - добавил музыкант.

Эмин Меджнунбейли родился в 1974 в Баку. Выпускник Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля. В 1992 году поступил в Стамбульскую государственную консерваторию по классу вокала народной артистки СССР и Азербайджана Фидан Гасымовой. В 1996 году стал финалистом проводимого в Турции музыкального конкурса "HALICI", считающегося одним из самых важных для композиторов и аранжировщиков страны. По окончании консерватории стал активно вести музыкальную деятельность в качестве композитора и аранжировщика к турецким сериалам на каналах Show TV, Kanal D и ATV. Параллельно преподавал музыку. В 2007 начал обучаться в одном из ведущих Институтов Голливуда (США) по программе Music Production Techniques. С 2009 года работал со звездами азербайджанской эстрады Зульфией Ханбабаевой, Ройей Айхан в качестве музыкального продюсера, композитора и аранжировщика. С 2011 года стал сниматься как актер в турецких сериалах, среди которых "Yahsi cazibe", "Arka Sokaklar", "Harem", "Dinle Sevgili", "Alemin Kralı" и др. C 2017 года преподавал в London School of Arts, а ныне в British Irish Modern Music по классу electronic music production, продолжая музыкальную деятельность под псевдонимом MACBAYLI.

