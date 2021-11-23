В произведениях Низами Гянджеви на первый план выходит тюркская принадлежность – первый замминистра культуры

БАКУ /Trend Life/ - Низами Гянджеви писал свои произведения на персидском языке, но, естественно, это не говорит о его национальной принадлежности. Об этом сказал во вторник журналистам первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев, комментируя обсуждения по поводу национальной принадлежности выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, а также то, что некоторые называют его персидским поэтом.

"У каждого временного периода есть свой международный язык. Сегодня международным языком является английский. И если азербайджанки ученый выступает на международной арене, то он будет выдвигать свои идеи на английском языке", - подчеркнул он.

На брифинге, посвященном предстоящему Международному форуму Низами Гянджеви, Алиев также отметил, что Низами Гянджеви является тюркским, азербайджанским поэтом.

"Все, кто читал и знаком с произведениями Низами Гянджеви, знают, что в них на первый план выходит тюркская принадлежность", - добавил первый замминистра.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)