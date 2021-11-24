Цель Международного форума Низами Гянджеви - еще более глубокое исследование творчества великого поэта и мыслителя - Анар Керимов

БАКУ /Trend Life/ - Цель Международного форума Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами" - пропаганда и еще более глубокое и детальное исследование творчества великого азербайджанского поэта и мыслителя.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в среду министр культуры Азербайджана Анар Керимов на открытии в Баку Международного форума Низами Гянджеви.

"Нынешний год важен и знаменателен, ведь он объявлен в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви". На протяжении всего года в Баку и регионах Азербайджана проводятся мероприятия, посвященные творческому наследию Низами Гянджеви. С 15 ноября был дан старт Международному фестивалю и данный форум является завершающим мероприятием фестиваля", - сказал министр.

Анар Керимов отметил, что Низами Гянджеви для Азербайджана не только великий поэт и мыслитель, он является связующим мостом между культурами, его творчество охватывает огромную географию, объединяет и сближает народы.

"Низами Гянджеви пропагандировал мультикультуральные ценности, и эти ценности до сих пор актуальны", - сказал министр.