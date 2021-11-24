Творчество Низами Гянджеви изучается и исследуется в Узбекистане - министр культуры
БАКУ /Trend Life/ - Творчество Низами Гянджеви изучается и исследуется в Узбекистане.
Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в среду министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков на открытии в Баку Международного форума Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами".
"Именем Низами Гянджеви назван престижный вуз в нашей республике. Также в Узбекистане проводятся литературные вечера, конференции, мероприятия, посвященные творческому наследию выдающихся личностей – узбекского поэта Алишера Навои и азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви", - сказал он.
По словам Назарбекова, Низами Гянджеви и Алишер Навои являются флагманами духовной культуры тюркских народов.
Было отмечено, что и Низами Гянджеви, и Алишер Навои выражали в каждом своем произведении суть мира – любовь, общечеловеческие ценности.
(Автор: Джани Бабаева)