Творчество Низами Гянджеви изучается и исследуется в Узбекистане - министр культуры

БАКУ /Trend Life/ - Творчество Низами Гянджеви изучается и исследуется в Узбекистане.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в среду министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков на открытии в Баку Международного форума Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами".

"Именем Низами Гянджеви назван престижный вуз в нашей республике. Также в Узбекистане проводятся литературные вечера, конференции, мероприятия, посвященные творческому наследию выдающихся личностей – узбекского поэта Алишера Навои и азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви", - сказал он.

По словам Назарбекова, Низами Гянджеви и Алишер Навои являются флагманами духовной культуры тюркских народов.

Было отмечено, что и Низами Гянджеви, и Алишер Навои выражали в каждом своем произведении суть мира – любовь, общечеловеческие ценности.

(Автор: Джани Бабаева)