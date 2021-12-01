В Филармонии состоится вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 10 декабря состоится вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.
На вечере выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева.
В исполнении оркестра прозвучат симфоническая поэма Гара Гараева "Лейли и Меджнун", симфоническая гравюра "Караван" Солтана Гаджибекова, симфонический мугам "Гюлистан Баяты-Шираз" Фикрета Амирова.
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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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