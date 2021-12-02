В Азербайджане объявлен конкурс сценариев на тему борьбы с наркоманией

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана объявило о проведении конкурса сценариев для видеороликов на тему "Narkomaniya" ("Наркомания"), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводится в рамках реализации Государственной программы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2019-2024 годы, а также с целью стимулирования творчества молодых людей, обучающихся в сфере культуры и искусства и привлечения новых творческих сил в аудиовизуальную сферу.

Для участия в конкурсе необходимо отправить сценарий и другие необходимые документы на адрес электронной почты [email protected] 1-30 декабря 2021 года.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте организаторов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)