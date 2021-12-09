Репортаж из резиденции посла США в Азербайджане – путешествие в мир искусства (Эксклюзив) (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер организовал в своей резиденции прием для ознакомления с образцами американского изобразительного искусства, представляемыми в рамках программы Государственного департамента США "Искусство в посольствах", которая действует с 1963 года, сообщает Trend Life.

С программой сотрудничают около 20 тысяч музеев, галерей, частных коллекционеров и самих художников, которые предоставляют для нее произведения искусства.

Каждый посол выбирает из фонда работ американских художников, находящегося в распоряжении программы Госдепартамента США, коллекцию, которая будет привезена в страну его назначения и останется в его резиденции на период работы в данной стране.

Гостеприимный посол, поприветствовав гостей, провел для них экскурсию, ознакомив с произведениями искусства в трех комнатах резиденции.

"Искусство – это общечеловеческий язык, не знающий границ. Прежде чем приехать на работу в Азербайджан, я собрал необходимую информацию о стране, и узнал, насколько здесь богатая и красивая природа. И я убедился в этом воочию в различных местах по стране - на Абшероне, в Гяндже, Шеки, Нахчыване, Лянкяране, Загатале, Хачмазе и других местах, где перед моим взором предстали различные природные пейзажи - от пустынных местностей до гор, от моря и озер до лесных массивов. Я убедился, что природа США и Азербайджана очень похожа и прекрасна в своем своеобразии. Я очень люблю горы и путешествия. Например, горы Калифорнии очень похожи с Шахдагом, поэтому я часто посещаю этот регион Азербайджана, где также катаюсь на лыжах. И представленные здесь картины не только показывают красоту моего родного края, но и являются выражением моей любви к природе Азербайджана", - сказал Эрл Литценбергер.

Хотелось бы отметить, что глава дипмисии, подробно рассказывая о каждой картине, делал это так эмоционально и интересно, что казалось, что перед тобой профессиональный искусствовед. Как оказалось, дед дипломата был художником и дизайнером, и любовь к искусству перешла от него. По признанию Эрла Литценбергера, если бы он умел рисовать, то запечатлел бы на полотне пейзажи Нахчывана и Каспийское море, а возможно и стал бы портретистом.

Посол отметил, что очень любит красивые пейзажи и полагает, что именно через изображения природы представители других стран могут понять, насколько прекрасны ландшафты в Соединенных Штатах. Эрл Литценбергер так увлеченно рассказывал о технике создания произведений искусства, таких нюансах, как штрихи и мазки, свет и тень, гармония цветов, что у слушателя возникал эффект присутствия рядом с художником в моменты создания той или иной картины. Словно открывался своеобразный портал из Баку в США! Впрочем, и сам посол живет этими произведениями, он рассказал, что лицезрея их, словно ощущает тепло солнца или свежий горный воздух, слышит гул водопада, или чувствует, как лицо омывают брызги морских волн, наслаждается ароматом зеленых лугов или музыкой джаза.

В каждой комнате представлены произведения современных американских художников, в основном из северо-восточного региона США – Новой Англии.

В одной из комнат взору предстала картина Нэнси Хохорост Мартин "Thunder" о грозном прибое на побережье Атлантического океана, которая была создана в Даксбери, штат Массачусетс.

В гостевой комнате на стенах можно увидеть разнообразие пейзажей художницы Фейс Рам - "Massiv", а также "Sapphire Lake" и "Big Chief Lake"– о Сапфировом озере и озере Биг Чиф на заповедной территории Джона Мьюра, которая раскинулась вдоль горного массива Сьерра-Невада в Калифорнии. Также здесь можно насладиться произведением мастера кисти Карен Винтерс "Upper Yosemite Falls" - о Йосемитском водопаде, одном из самых высоких в мире, находящемся в Йосемитском национальном парке в Калифорнии. Пейзажи гармонично дополняет картина Бо Бартлета "Galilee", созданная в городе Колумбус, штат Джорджия - о девушке в лодке в окружении музыкантов.

В комнате отдыха демонстрируются работы Вуди Джексона, известного, прежде всего, картинами с изображением пастбищ с пасущимися там коровами, которые также красуются на упаковках с мороженым Ben & Jerry. Автор создал эти произведения в городе Корнуолл, штат Вермонт. Несмотря на некую схожесть работ, каждая из них отличается своей изюминкой, отражая времена и цвета года – "Autumn Lights" (Осенние огни), "Summer Garden" (Летний сад) и "Eastern Horizon" (Восточный горизонт).

В столовой стены украшают картины Кэрол Пик "Metamorphosis" (Метаморфоза) и "Into Evening" (К вечеру), созданные в местечке рядом с городом Петалума, штат Калифорния. Пейзажи местности отличаются различной гаммой оттенков цвета и света, раскрывая своеобразие природы.

Эрл Литценбергер отметил, что эти произведения навевают на него добрые воспоминания, связанные со студенческими годами и его семьей - посол учился в Вермонтском университете, много лет жил в Калифорнии, откуда и происходит часть его семьи.

Посольство США систематически проводит в Азербайджане культурные мероприятия, и в зависимости от ситуации с пандемией, вновь собирается представить ряд проектов для широкой общественности о культуре и искусстве Соединенных Штатов.

(Автор и фото - Вугар Иманов)