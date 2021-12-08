Режиссерское "оскорбление", как женщины оставляли чадры во время ее выступления. Из жизни Марзии Давудовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 120 лет со дня рождения жемчужины азербайджанского кино и театра, народной артистки СССР Марзие Давудовой, сообщает Trend Life.

Марзия Юсуф кызы Давудова родилась в Астрахани 25 ноября (8 декабря) 1901 года. В 1917 году впервые вышла на сцену Астраханского татарского драматического театра. В 1920 году поступила в труппу Бакинского театра (ныне Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр).

Марзия Давудова пришла в театр в тот период, когда актрис не хватало. Национальные профессиональные кадры еще не взошли на ниве театрального искусства, женские роли поручались актрисам другой национальности. Марзия Давудова уже с первых ролей привлекла внимание высоким уровнем исполнительского мастерства. Она вынесла "на себе" с первых и до последних дней в театре всю основную часть женских ролей в его репертуаре. Более тридцати ролей на театральной сцене - от простушек из народа до королев, от безграмотных и наивных женщин до высокоинтеллигентных аристократичных героинь - это были роли в исторических, классических пьесах и в современном репертуаре азербайджанских, русских, западноевропейских авторов. Яркие роли женских образов азербайджанской драматургии в 20-30 годах: в произведениях Джабара Джабарлы - Гюльтекин ("Айдын"), Фирангиз ("Октай Эльоглу"), Солмаз ("Невеста огня"), Яхши ("Алмас"), Гусейна Джавида - Хумар ("Шейх Санан" ), Самеда Вургуна - Гызьетер ("Ханлар"), Мамедханлы - Гюльзар ("Утро Востока"), Мирзы Ибрагимова - Хаят ("Хаят"), а также зарубежной классике - королевской дочери Бланки в спектакле "Королевский брадобрей" Анатолия Луначарского, Дездемоны ( "Отелло") и леди Макбет "Макбет" Шекспира, Кабанихи ("Гроза") и Кручининой " (Без вины виноватые") Александра Островского, Вассы Железновой ("Васса Железнова") Михаила Горького, Любовь Яровой ("Любовь Яровая") Константина Тренёва возвысили актрису на вершину театрального мастерства и успеха.

В 1928 году создала важный для духа времени образ "освобожденной азербайджанки" - роль Севиль в спектакле по пьесе Джафара Джаббарлы. Зрительское потрясение от игры Марзии Давудовой (особенно у женской половины) было настолько велико, что многие женщины, пришедшие на спектакль в чадре, оставляли ее прямо в зале - и этот факт стал уже хрестоматийным в истории азербайджанского театра.

В 1936 году в процессе работы над спектаклем "Макбет" изначально возникла чуть ли не драматическая ситуация: актрисе никак не удавалось найти верную тональность и понимание образа леди Макбет. И она почти готова была отказаться от роли. Почти как анекдотический факт воспринимался рассказ самой Марзии ханум о работе над образом, когда однажды она, вконец расстроенная, сбежала с репетиции и спряталась в уголке фойе. В тот момент ее увидел режиссер Александр Туганов, подошел и начал оскорблять, кричать и ругать актрису, которая очень разозлилась от этого, в ней всколыхнулись самые бурные эмоции..., но в тот же момент Туганов схватил ее за руку и потащил на сцену со словами: "Вот теперь ты поймешь, какая должна быть леди Макбет". Так режиссерская уловка помогла актрисе правильно нащупать струны образа. В том же году она стала народной артисткой Азербайджанской ССР.

В 1948 году за роль Гюльзар в спектакле "Утро Востока" Энвера Мамедханлы была удостоена Сталинской премии второй степени. А в 1949 ей присуждено звание народной артистки СССР.

Актриса блеснула мастерством и в фильмах "Хаджи Гара" (1928), "Одна семья" (1943), "Огни Баку" (1950), "Любимая песня" (1955), "Двое из одного квартала" (1957), "Настоящий друг" (1959), "Кёроглы" (1960) и т.д.

Марзия Давудова также избиралась депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР (со 2-го по 5-й созыв). Два раза создавала семью. Первый союз с 1923 по 1928 год был с одним из первых азербайджанских кинорежиссеров, народным артистом Азербайджанской ССР Аббас-Мирзой Шарифзаде (1893-1938). Он был репрессирован в 1938 году. От этого брака: дочь – народная артистка Азербайджанской ССР Фирангиз Шарифова (1924-2014) и сын Балаага Гасымов, внуком которого является победитель "Евровидения" Эльдар Гасымов. Второй союз создан в 1930 году с заслуженным артистом Азербайджанской ССР Ульви Раджаб (1903-1938). Он был репрессирован в 1938 году. От этого брака появился сын Рауф.

Последнюю свою роль - Матери в спектакле "Остров Афродиты" Алексиса Парниса она сыграла в канун своего 60-летнего юбилея в 1961 году. Вся мощь ее трагедийного таланта, вся стихия страсти, высоких душевных чувств во имя справедливости, защиты чести и достоинства сына были вложены Мярзией ханум в этот образ. Образ Матери - "лебединая песнь" актрисы, в этом спектакле она прозвучала трагично, но гордым, светлым, несломленным голосом.

Народная артистка СССР скончалась 6 января 1962 года. Похоронена на Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)