Памяти любимого актера… Путь Яшара Нури (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры имени Гаджиага Аббасова при организации Главного Управления культуры города Баку прошло мероприятие, посвященное 70-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, актера театра и кино Яшара Нури (1951–2012), сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Ведущий мероприятия Нурлан Гасанзаде рассказал о жизни и творческой деятельности Яшара Нури. Было отмечено, что народный артист создал галерею ярких и колоритных образов, которые навсегда останутся в памяти зрителей. Это были разноплановые образы - от трагических до комедийных, и каждый из них был воплощен с большим мастерством.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный Яшару Нури.

На вечере выступили народная артистка Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Закир Алиев, Эльза Сеидджахан, Натиг Фарзалиев, Азад Шукюров, а также музыкальный исполнитель Вугар Бахтияр, актер Рамин Абдуллаев и многие другие.

Вдова Яшара Нури - Рагима Нуриева и дочь Улькяр Нуриева выразили признательность за организацию вечера в память о народном артисте.

Особые краски вечеру придало музыкальное выступление дочери актера Улькяр Нуриевой.

Яшар Нури родился третьего сентября 1951 года в Баку, в семье известного азербайджанского артиста Мамедсадыха Нуриева. На сцену впервые вышел в возрасте 11 лет, сыграв роль Тапдыга в спектакле "Чья это свадьба?" на сцене Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии (ныне – Азербайджанский государственный академический музыкальный театр). Во время учебы в бакинской школе №173 участвовал в постановках драмкружков. В 1968 году поступил на факультет "Актер театра и кино" Азербайджанского государственного института искусств - на курс известных педагогов Рзы Тахмасиба и Алигейдара Алекперова. За время учебы сыграл роли в спектаклях "Севиль" (Балаш), "Свадьба" (Салманов), "Без вины виноватые" (Незнамов) и других.

В 1974 году был принят в актерскую труппу Азербайджанского государственного академического драматического театра (ныне - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). За годы работы в театре Яшар Нури создал незабываемые образы, в числе которых Салман ("Сборище сумасшедших"), Мешеди Орудж ("Мертвецы"), Абдулали бек ("Севиль"), Агамуса Нагиев ("Меценат"), Рахман ("Вопль") и многие другие.

Он снялся в таких известных фильмах, как "День рождения", "Мерзавец", "Дорожное происшествие", "Все к лучшему", "Проверка", в телеспектаклях "Полштата", "Глазной врач" и других.

Скончался 22 ноября 2012 года после продолжительной болезни.

(Автор: Джани Бабаева)