В азербайджанском музее впервые откроется выставка работ известного французского фотографа Поля Надара

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана с 18 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года впервые будет представлена выставка работ известного французского фотографа Поля Надара, сообщает Trend Life. Экспозиция организована посольством Франции в Азербайджане и Французским институтом в Азербайджане в сотрудничестве с Министерством культуры и Национальным музеем искусств Азербайджана под кураторством Кенуль Рафиевой.

Десятки фотографий, представленных на выставке, представляют собой современные отпечатки оригинальных негативов, хранящихся в фотоархиве мультимедийной библиотеки архитектуры и наследия при Министерстве культуры Франции, которые в рамках выставки разделены на три тематических раздела: "Портреты великих", "Баку" и "Путешествие в Туркестан".

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Поль Надар (1856-1939) был сыном и преемником известного фотографа Феликса Надара (1820-1910), одного из пионеров фотографического искусства во Франции 19-го века и основателя престижной компании "Надар". Феликс Турнашон решает взять псевдоним "Надар" в 20 лет. В 1854 году появляется “Пантеон Надара” с 300 карикатурами, большинство из которых – сатирические. Это делает его знаменитым. В 1860 году он переезжает в роскошную студию, расположенную на бульваре Капуцинов в Париже. Феликс был одним из первых, кто взлетел на воздушном шаре и сделал снимки Парижа с воздуха. Сделанные Феликсом Надаром портреты его современников представляют собой выразительные образы самых известных личностей Франции: Шарля Бодлера, Эжена Делакруа, Виктора Гюго, Жоржа Санда и других. Одно только имя "Надар" напоминает нам о важной части истории французской фотографии. В этой настоящей семейной истории Феликс Турнашон, а затем его сын Поль носили псевдоним "Надар" на протяжении всей своей художественной карьеры.

Поль Надар с детства работает в студии отца, становится одним из самых талантливых фотографов своего времени и развивает искусство, совершая дальние путешествия.

Поль Надар, отправившись в 1890 году из Парижа на Восточном экспрессе, прибывает в Стамбул 18 августа 1890 года. Оттуда, переплыв Черное море, он попадает в порт Батуми и далее (с остановкой в Тбилиси) добирается до Баку. Места, которые Поль Надар посетил во время своего пребывания в Баку в 1890 году, выглядели иначе, чем сейчас. Поэтому его фотографии являются документальным свидетельством большого значения столицы Азербайджана в конце 19-го века. Надар снимает уникальные архитектурные сооружения в Баку (один из символов города – врата “Гоша-гала", церковь Святого Николая, Дворец Ширваншахов), жителей узких улиц старого города, магазины и оживленные рынки, уличных торговцев и новое городское общество, семьи и детей.

Какие-то локации на фотографиях Надара, сделанных в 1890 году, узнаваемы и сегодня, а некоторые полностью изменили свой облик.

Паром из Баку через Каспийское море приводит его к только что основанному русскому порту Узун-Ада. По пустынным просторам он продолжает свой путь сначала по железной дороге от Узун-Ада до Самарканда, а затем на конной повозке до Ташкента. И уже там он принимает участие во Всемирной выставке с презентацией сделанных им фотографий.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)