В Баку прошли гастроли хорватской группы Klapa Bošket (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark Hotel Baku прошел концерт хорватской группы Klapa Bošket, организованный посольством Хорватии в Азербайджане, сообщает Trend Life.

На концерте присутствовали представители дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии вечера посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич отметил, что данный концерт является мостом дружбы между двумя странами. Название самой группы Klapa Bošket переводится с хорватского как "группа друзей".

Klapa Bošket была основана в 2013 году и с тех пор пополнила свой репертуар более чем 200 песнями. Клапа - форма традиционного акапельного пения в Далмации (Хорватия). В 2012 году она была внесёна в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Традиционное клапское пение уходит своими корнями в церковное пение, оно связано с обрядностью и повседневной жизнью простых людей, характеризует общение людей с помощью хорового пения. Обычно в праздничной обстановке выступает группа мужчин. Иногда выступления сопровождаются струнными инструментами. Основные темы песен клапы - празднование, любовь, вино (виноград), страна (родина) и море.

Участники группы "Klapa Bošket" также выступили в Азербайджанской национальной консерватории.

(Автор: Вугар Иманов)