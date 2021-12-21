Музыкальная "Зимняя сказка" в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 28 декабря в рамках проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи") состоится концерт Qış nağılı ("Зимняя сказка"), сообщили Trend Life в филармонии.

Концертная программа посвящена Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

На вечере выступят: исполнители на кларнете Муслим Рзаев и Шамистан Алиев; пианисты Саид Велизаде, Али Велиев, Айтадж Велизаде, Нурана Алиева, Магомед Аллахвердиев, Илузар Ибрагимзаде, Нигяр Гасанли, Инджи Велизаде; скрипачи Хадиджа Гаджилы, Эльмира Дадашова, Тогрул Абдуллаев; исполнительница на альте Шамс Алили, вокалистка Нурай Исмаилова, исполнитель на гармони Сабир Гулиев, флейтистка Масума Алиева.

Также на концерте выступит камерный хор Şəmsi Qəmər, в состав которого входят студенты Азербайджанской национальной консерватории. Художественный руководитель хора – доцент Лейла Залыева.

В программе вечера прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов. Также будет представлено произведение композитора Севгим Мусазаде.

Напомним, что в нынешнем году проект Gənclərə dəstək отмечает свое пятилетие. Он реализуется при поддержке министерства культуры и Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана. Автор идеи проекта – директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады. В проекте приняли участие учащиеся Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, студенты Азербайджанской национальной консерватории и Гимназии искусств при вузе, Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы, учащиеся Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)