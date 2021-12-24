Азербайджанским писателям и поэтам вручены нагрудные знаки "880-летия Низами Гянджеви" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф. Ахундзаде в Баку состоялась торжественная церемония награждения памятными нагрудными знаками "880-летия Низами Гянджеви (1141-2021)" поэтов, писателей и издателей, сообщает Trend Life. Нагрудные знаки учреждены министерством культуры Азербайджана.

В своем выступлении первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев отметил, что в рамках Года Низами Гянджеви было организовано множество мероприятий, реализован ряд проектов, в свет вышли новые литературные издания и труды, посвященные 880-летию выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Говоря о мероприятиях, посвященных 880-летию со дня рождения Низами Гянджеви, замминистра отметил Международный форум Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами", участниками которого стали ученые и эксперты из разных стран, изучающие творчество Низами Гянджеви. Первый замминистра культуры подчеркнул большую роль литераторов в сохранении и пропаганде культурного наследия.

В своем выступлении народный писатель Чингиз Абдуллаев подчеркнул, что Низами Гянджеви - азербайджанский поэт, и мы все гордимся этим. Чингиз Абдуллаев заявил, что, к сожалению, приходится сталкиваться с различными фальсификациями. Так, недавно лондонский музей Виктории и Альберта исказил факт об азербайджанском поэте Низами Гянджеви. Народный писатель добавил, что в связи с этим в музей Виктории и Альберта было направлено письмо.

Депутат Милли Меджлиса (парламент), народный поэт Азербайджана Сабир Рустамханлы, народный поэт Вахид Азиз и другие рассказали о значимости творческого наследия Низами Гянджеви, поделились своим видением развития издательской сферы и литературы в Азербайджане.

Далее литераторам и издателям были вручены памятные нагрудные знаки "880-летия Низами Гянджеви (1141-2021)" и удостоверения. Награжденные деятели выразили признательность министерству культуры.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)