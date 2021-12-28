Создание кинокомиссии внесет вклад в экономическое развитие и туристический потенциал Азербайджана – министр культуры
БАКУ /Trend Life/ - Создание кинокомиссии внесет вклад в экономическое развитие и туристический потенциал Азербайджана.
Об этом сказал во вторник министр культуры Азербайджана Анар Керимов на пресс-конференции, посвященной деятельности ведомства в 2021 году, сообщает Trend Life.
Говоря о проделанной работе в сфере кинематографа, министр отметил создание кинокомиссии, которая будет сотрудничать с зарубежными компаниями.
Так, по его словам, зарубежным компаниям будет предоставлена возможность снимать фильмы в Азербайджане, что внесет вклад в экономическое развитие и туристический потенциал нашей страны.
Министр добавил, что также для киностудии "Азербайджанфильм" было закуплено новое современное оборудование.
В течение года в Азербайджане проводились международные кинофестивали, в том числе документальных, анимационных и короткометражных фильмов, отметил глава ведомства.
Керимов особо отметил проведенный министерством конкурс кинопроектов "Большое возвращение", в рамках которого при поддержке ведомства снимаются более 40 фильмов.
Кроме того, министр подчеркнул, что азербайджанские кинематографисты успешно представляют свои работы на престижных международных кинофестивалях.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)