В следующем году будет представлен полнометражный анимационный фильм азербайджанского производства - Анар Керимов

БАКУ /Trend Life/ - В следующем году будет представлен полнометражный анимационный фильм.

Об этом сказал во вторник министр культуры Азербайджана Анар Керимов на пресс-конференции на тему "Министерство культуры: Цели и итоги 2021 года", сообщает Trend Life.

По его словам, съемки анимационных фильмов планируется возродить, и в связи с этим предусмотрена реализация ряда проектов.

Керимов также отметил, что ведется работа по созданию Киноагенства в Азербайджане.

Говоря о сотрудничестве Азербайджана со всемирно известной платформой Netflix, министр отметил, что для демонстрации азербайджанских фильмов на платформе Netflix они должны соответствовать определенным стандартам.

(Автор: Джани Бабаева)