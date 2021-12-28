Будет снят фильм о футбольном клубе "Карабах"

БАКУ /Trend Life/ - У нас есть проект, посвященный съемкам документального фильма о футбольном клубе "Карабах".

Об этом сказал во вторник министр культуры Азербайджана Анар Керимов на пресс-конференции на тему "Министерство культуры: Цели и результаты по 2021 году", сообщает Trend Life.

По словам министра, со следующего года будет дан старт реализации этого проекта. Также в 2022 году планируются съемки художественного фильма о Карабахе.

Анар Керимов напомнил, что в 2021 году было представлено два важных историко-документальных фильма - "BİZ" (МЫ) и "Şuşa, sən azadsan!" (Шуша, ты свободна!).

"Şuşa, sən azadsan!" снят Baku Media Center и студией "Салнамефильм". Фильм повествует о героизме азербайджанских солдат, об освобождении азербайджанских земель от оккупации, как герои отдали свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана, водрузили трехцветный флаг Азербайджана в Шуше. В фильме есть и интервью с отважными солдатами и офицерами, принимавшими участие в данной операции, а также эксклюзивные кадры, снятые во время военной операции.

"BİZ" снят Baku Media Center и киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Фильм посвящен Победе в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в историю Азербайджана. Картина не случайно называется "BİZ" ("МЫ"), в ней отражены единство и солидарность, проявленные азербайджанцами в период войны. Наряду с отвагой и героизмом военнослужащих, показан патриотизм граждан Азербайджана, поддерживающих армию в тылу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)