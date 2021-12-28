Семья вурдалака – остросоциальная драма поразила бакинцев (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Центре культуры Бинагадинского района состоялось открытие 140-го сезона Иреванского государственного азербайджанского драматического театра , сообщает Trend Life.

На открытии вечера директор театра, заслуженный работник культуры Ифтихар Пириев рассказал об истории театра, который был основан в 1928 году и за годы деятельности внес большую лепту в развитие национального искусства, были поставлены спектакли по произведениям азербайджанских и мировых классиков, современных авторов. За эти годы театр также с успехом гастролировал в Турции, России, Грузии и других странах. Было отмечено, что государством уделяется особое внимание и забота театральным коллективам, создаются все условия для реализации идей и раскрытия творческого потенциала актеров, режиссеров, художников, деятелей этой сферы.

Гостям был представлен спектакль по одной из самых популярных пьес современной драматургии Василия Сигарева "Семья вурдалака". Режиссер – постановщик – главный режиссер театра, заслуженный артист Сарвар Алиев, художник-постановщик – Вахид Мурсалиев, музыкальное оформление – Чингиз Халилов. В ролях – заслуженная артистка Хатира Сулейманова, актеры Зивяр Аббасова, Магеррам Мусаев, Фарид Велиев, Гюнай Алиева, Ровшан Джафаров, Бахруз Хикметоглу, Арзуман Танрыверди и Самир Алиев.

Со средневековой эпидемией чумы сравнивает распространение наркомании среди молодежи автор произведения. Эта пьеса о страшной, непоправимой беде, которая пришла в семью учителей - сын оказался наркоманом. Через виденье главного героя пьесы (молодого наркомана) окружающий мир в воображении зрителя вырисовывается ярко, красочно и невероятно красиво. Но в этой остросоциальной драме наркотики разрушают не только его собственную жизнь, но и жизнь близких ему людей. Обильное количество метафор делают спектакль живым и сочным. Динамичный и живой язык повествования с невероятной скоростью приводит к финалу, хотя пьеса и не имеет счастливого конца. Ни автор, ни режиссер, ни актеры, сыгравшие так, словно знают проблему изнутри, не дают рецепта для лечения этой болезни. Находить решение социальной проблемы - задача других инстанций. Театр только напоминает о существовании этой чумы, борьба с которой очень важна, чтобы и других не затянуть в свои страшные сети.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)