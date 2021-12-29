Фотография в жизни скульптора – В Баку отметили 90-летие Альберта Мустафаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась презентация документального фильма "Susan insanın heykəlləri" ("Скульптуры молчаливых людей"), посвященного 90-летию видного скульптора, заслуженного художника Азербайджана, профессора Азербайджанского университета архитектуры и строительства Альберта Мустафаева, сообщает Trend Life.

До начала показа гости вечера ознакомились с экспозицией фотографий, автором которых является сам Альберт Мустафаев. На выставке демонстрируются фотопортреты выдающихся личностей, сыгравших значимую роль в культуре и искусстве нашей страны.

До кинопоказа в беседе с корреспондентом Trend Life режиссер и автор сценария фильма Егяна Абдулмамедова отметила, что документальная кинолента отражает творческий путь известного скульптора.

"Мы все знаем Альберта Мустафаева не только как скульптора, но и как человека, глубоко увлеченного фотографией. И сегодня на мероприятии представлена экспозиция его фоторабот. Несмотря на то, что Альберт Мустафаев не является профессиональным фотографом, он автор прекрасных фотопортретов выдающихся личностей - Фикрета Амирова, Таира Салахова, Гара Гараева, Хокумы Гурбановой, Ниязи и многих других.

Сюжетная линия фильма построена на повествовании о творчестве Альберта Мустафаева, его памятниках, среди которых всеми известный "Бахрам-Гур". На протяжении всего фильма Альберт Мустафаев хранит молчание. Только в конце зрители слышат голос Мастера. Альберт Мустафаев дает ответ на вопрос, кем бы он был, не став скульптором…", - рассказала Абдулмамедова.

На открытии мероприятия депутат Милли Меджлиса (Парламента) Вугар Искендеров рассказал о вкладе Альберта Мустафаева в искусство Азербайджана, отметив его заслуги по обучению молодого поколения секретам монументального искусства. Депутат Милли Меджлиса поздравил Альберта Мустафаева с 90-летним юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и благополучия.

Ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова рассказала о многолетней деятельности Альберта Мустафаева в качестве педагога.

Было отмечено, что он завоевал большое уважение и почет у всего профессорско-преподавательского состава университета и любовь студентов. Гюльчохра Мамедова подчеркнула, что Альберт Мустафаев сыграл большую роль в воспитании молодых скульпторов.

Председатель Объединения фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу в своем выступлении затронул роль фотографии в жизни скульптора.

Далее состоялся показ документального фильма "Susan insanın heykəlləri".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)