Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО)

Культура 30 декабря 2021 19:52 (UTC+04:00)
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле (Турция) состоялось открытие выставки работ нашей соотечественницы, художницы, члена Союза художников при ЮНЕСКО Нармины Наджафовой, сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

Нармина Наджафова в течение двух лет обучалась искусству живописи у художников Эсмиры Гюль и Рафига Азиза, за этот период времени она создала около 60 произведений.

В экспозицию выставки вошли 34 работы. Отметим, что это первая персональная выставка Нармины Наджафовой, по ее словам, она давно хотела провести экспозицию своих работ.

"Каждое свое произведение я очень люблю, для меня они судьба, жизнь... Моей давней мечтой было продемонстрировать свои работы, представить их общественности. Выражаю признательность моей семье, всем, кто присутствовал на выставке, поддерживал меня. Друзья всегда были моей поддержкой, в сложные времена, вдохновляясь их силой, я создала эти произведения", - отметила она, подчеркнув, что мечтает провести выставку в каждом регионе Азербайджана.

Нармина Наджафова добавила, что ее педагоги - Эсмира Гюль и Рафиг Азиз оказали ей большую поддержку в творческом становлении.

Принявший участие в мероприятии Рафиг Азиз рассказал о творчестве автора работ.

Представленные на выставке работы вызвали большой интерес у гостей мероприятия. Большинство картин на вернисаже - красивые натюрморты с цветами, живописные пейзажи.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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