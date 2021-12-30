В Азербайджане объявлен прием песен на "Евровидение-2022"

БАКУ /Trend Life/ - Стартовал прием песен для отбора композиции, с которой представитель Азербайджана выступит на конкурсе "Евровидение-2022", сообщили Trend Life в пресс-службе Общественного телевидения и радио Азербайджана (İTV), являющегося национальным вещателем конкурса песни "Евровидение".

Авторы могут отправить свои песни на адрес электронной почты [email protected] до 31 января 2022 года.

По условиям организаторов конкурса - Европейского вещательного союза, максимальный хронометраж композиции не должен превышать трех минут.

На конкурс принимаются композиции, которые не звучали ранее 1 сентября 2021 года.

Каждый участник отборочного тура также должен предоставить информацию о себе.

Конкурс песни "Евровидение-2022" состоится в Турине (Италия), полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, финал – 14 мая.

Азербайджанскую делегацию на конкурсе возглавит известный композитор и продюсер Иса Меликов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)