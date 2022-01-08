Скончался заслуженный артист Азербайджана Новруз Гартал

БАКУ /Trend Life/ - Скончался заслуженный артист Азербайджана, актер Государственного академического музыкального театра Новруз Алиев (Новруз Гартал), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Новруз Гартал будет похоронен в Гяндже.

Напомним, что заслуженный артист проходил лечение от онкологического заболевания.

Новруз Алиев (Гартал) родился в 1947 году. Окончил факультет "Актер музыкальной комедии" Азербайджанского государственного института искусств имени М.Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1967 году приступил к работе в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии (сейчас – Азербайджанский государственный академический музыкальный театр).

На театральной сцене актер создал галерею ярких и запоминающихся образов. Играл в таких спектаклях как Toy kimindir ("Чья свадьба"), Hicran ("Хиджран"), Özümüz bilərik ("Сами знаем"), Milyonçunun dilənçi oğlu ("Нищий сын миллионера"), Sevindik qız axtarır ("Севиндик ищет невесту") и многих других.

С 1989 года Новруз Алиев (Гартал) работал в театре Tənqid-Təbliğ (Критико-пропагандистский театр), которым руководил народный артист Гаджибаба Багиров (1932–2006 годы).

С 1996 года актер продолжил творческую деятельность в Театре музыкальной комедии.

Аллах рехмет элясин!

(Автор: Джани Бабаева)