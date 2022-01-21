Один из древнейших духовых музыкальных инструментов - концерт в Филармонии

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, 26 января в 19.00, состоится концерт Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова, сообщает Trend Life.

Солист программы – лауреат международных конкурсов, исполнитель на флейте Ниджат Мамедов.

Флейта - один из древнейших духовых музыкальных инструментов, повлиявший на множество мировых культур. В музыке используется во всех жанрах, от фольклорного до эстрадного.

В концертной программе прозвучат – "Лирическая пьеса" Мусы Мирзоева, "Дивертисмент" Вольфганга Амадей Моцарта, "Экспромт" Жана Сибелиуса, "Симфониетта" Альбера Русселя. Впервые в Баку будет исполнен Концерт для флейты Саверио Меркаданте.

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(Автор: Джани Бабаева)